Remaniement : qui sont les membres du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe ?

Le remaniement gouvernemental a été annoncé dans la matinée du 16 octobre 2018 par communiqué de la présidence de la République. L'équipe est composée de 34 ministres dont la moitié sont des femmes. C'est Christophe Castaner, fidèle d'Emmanuel Macron, qui a été nommé ministre de l'Intérieur. Gabriel Attal, nommé secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, devient à 29 ans le plus jeune membre du gouvernement sous la Ve République. Quid des autres membres du nouveau gouvernement ?