Remaniement : pourquoi cela prend plus de temps que prévu ?

Le nouveau Premier ministre s'apprête à nommer le nouveau gouvernement qui sera constitué d'une vingtaine de ministres et ministres délégués. Quelles que soient les pistes, tout peut encore changer d'autant plus que ce lundi matin encore, Jean Castex et Emmanuel Macron attendaient les retours de la Haute autorité. En outre, il faut trouver un équilibre sur certains points clés. Lesquels ? À quel genre de changement doit-on s'attendre ?