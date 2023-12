Remboursement d'achats, quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Ce vendredi, ce sera une fiche pratique concernant les remboursements d’achat. D’une manière générale, la reprise et le remboursement d’un produit acheté ne sont pas obligatoires pour le professionnel. En effet, il n’y a rien dans la loi qui prévoit un principe ou droit au changement et au remboursement quand on n’est pas satisfait par ce qu’on vient d’acheter. Certains magasins proposent, à titre commercial, l’échange ou le remboursement si finalement l’article ne vous convient pas. Ceci dit, c’est vraiment à l’initiative du commerçant et il n’y a aucune obligation. L’enseigne est libre de fixer comme elle veut les conditions de l’échange ou du remboursement, que ce soit le délai, les produits remboursables, et les moyens de remboursement. Si le produit est défectueux, on a le droit de se faire rembourser. Il s’agit de la garantie légale de conformité. La loi impose aux enseignes de vendre un produit conforme. On peut alors demander un remboursement. Si c’est un appareil, on peut demander une réparation, ou même l’échange de l’objet. Lors d’un achat en ligne, les règles sont différentes. Les clients ont plus de droits en ligne qu’en magasin, puisqu’ils bénéficient d’un droit de rétractation. Sa durée est de 14 jours. T. Coiffier