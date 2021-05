Remboursements de billets d'avion : les associations de consommateurs montent au créneau

En août dernier, Laurence Tuil et sa famille auraient dû décoller pour le soleil de Miami, mais la situation sanitaire les en a empêché. Elle demande alors un remboursement. Cependant, il est impossible de joindre le site sur lequel elle a acheté les billets. Au bout de neuf mois d'attente, la mère de famille désespère. "J'en ai à peu près pour 4 000 euros quand même. C'est toute l'économie que j'ai faite toute l'année. Ça nous bloque", témoigne-t-elle. Comme Laurence, des milliers passagers se battent aujourd'hui pour être remboursés. Pourtant, la législation est claire : en cas d'annulation, le voyageur doit se voir proposer un remboursement. Cela peut se faire sous la forme d'un avoir, mais seulement avec l'accord du client. Depuis plus d'un an, les compagnies aériennes les ont généralisés en proposant des avoirs de douze à dix-huit mois, des dates qui n'ont aucune valeur juridique. L'UFC-Que Choisir a donc assigné en justice 20 compagnies aériennes pour pratique trompeuse. Par ailleurs, la Commission européenne a ouvert une enquête et rendra ses résultats à la fin du mois.