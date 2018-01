Des remèdes naturels pour lutter contre les excès des fêtes

Après le passage à 2018, beaucoup de personnes veulent se débarasser des excès de table. Ceux qui en ont encore la force se mettent à courir tôt le matin. Gravement malade, d'autres prennent des médicaments et ont dû passer la journée au lit. Dans les pharmacies, les plantes détoxifiantes sont les plus recommandées. Elles sont les plus efficaces pour soigner les excès en tout genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.