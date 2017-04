Avec des températures négatives pendant la nuit, les vignes pourraient geler. Pour prévenir ce risque, les vignerons d’Indre-et-Loire multiplient les remèdes. Le plus artisanal consiste à allumer des centaines de bougies dans les allées. Plus moderne, mais aussi plus coûteux, le recours à un hélicoptère pour rabattre l’air chaud.