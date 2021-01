Remontées mécaniques : les stations de ski croient de moins en moins à l’annonce d’une réouverture

Les stations de ski sont suspendues à une décision du gouvernement. Les propriétaires d'hôtels doivent faire face aux nombreuses interrogations de leurs clients. Ils se demandent notamment s'ils pourront bientôt skier. Le calendrier défile et les annulations s'enchaînent. A moins de trois semaines des vacances scolaires, les professionnels et les commerçants s'inquiètent pour la suite de leur saison. Ils attendent donc avec impatience les annonces du gouvernement. Aux Gets (Haute-Savoie), sur 175 moniteurs, à peine une dizaine s'occupent des enfants. Les journées deviennent longues pour certains, comme Arthur Hanse. "Plus on voit les échéances arriver et plus on perd espoir", confie-t-il. "A nous de rester optimiste, mais c'est très compliqué", rajoute-t-il. Même état d'esprit pour Philippe Guenot dont la boutique tourne au ralenti. Face à l'économie encore trop fragile, l'économie de toute la montagne vacille. Le mois de février représente plus de 30% de l'activité des stations françaises. Elles veulent enfin être fixées.