Rémouleur solidaire, Philippe Delaunay affûte les ciseaux des couturières qui confectionnent des masques et surblouses

Philippe Delaunay n'avait jamais imaginé devenir un jour un sauveur. Après avoir découpé plus de 12 000 masques, les couturières bénévoles de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) l'ont appelé pour réparer leurs ciseaux. Pendant les deux mois de confinement, cet artisan a repassé des centaines de couteaux et de ciseaux sur sa pierre à aiguiser. Un affûtage gracieux et solidaire qui lui a aussi permis de faire redécouvrir ce métier quasi disparu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.