Remplir sa cuve de fioul avant les prochaines hausses

D’habitude, cette habitante d’Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques) fait le plein de fioul au mois d’août. Mais cette année, elle a préféré anticiper avant que le prix du litre n’augmente davantage. Même en faisant des réserves aujourd’hui, la facture est déjà très lourde. Depuis le début du conflit en Ukraine, ce livreur enchaîne les journées à rallonges. En effet, le nombre de commandes a fortement augmenté. "Les gens ont peur que le prix augmente encore, donc ils préfèrent commander maintenant", affirme-t-il. À quelques kilomètres de là, une femme subit, elle aussi, cette augmentation. Une hausse des prix liée à la montée des tensions internationales. Le patron de l’entreprise n’a jamais vu cela en 40 ans de métier. "On a pris plus de 50 centimes d’augmentation en une semaine. Si on se réfère à il y a un an, on a quasiment doublé le prix", explique-t-il. En attendant que les prix baissent, ceux qui le peuvent trouvent des alternatives. TF1 | Reportage V. David, F. Thommen