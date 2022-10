Remplir son caddie avec des titres-restaurant

Payer en titre-restaurant, c'est une habitude pour cette salariée. Alors, pouvoir dépenser dès ce samedi six euros de plus par jour, pour elle, c'est loin d'être négligeable. "C'est une bonne nouvelle parce que le plafond de 19 euros, on l'atteint facilement", explique-t-elle. Et les produits autorisés sont aussi plus nombreux. Dans le panier d'aujourd'hui avec un plafond de 19 euros, on retrouve souvent ce que l'on peut consommer immédiatement. Des plats préparés, des salades, des biscuits ou encore des chips, et ça s'arrêtait là. Dès ce samedi, c'est 25 euros par jour. Vous pourrez y ajouter des pâtes, du riz, ou encore des œufs, en bref, tous les produits alimentaires de votre supermarché. C'est une nouvelle très bien accueillie aussi par le gérant d'un magasin. Les sociétés émettrices de titres-restaurant saluent ces changements même si elles appellent maintenant à faire des efforts supplémentaires. En moyenne, la valeur d'un titre-restaurant est d'environ huit euros. Dans le pays, près de quatre millions de salariés en bénéficient. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Moncelle, B. Poizeuil