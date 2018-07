Renaissance du moulin de la petite Toscane

Au cœur de la petite Toscane, au sommet d'une colline et entourée de champs, se trouve un moulin. Aménagé en gîte, tout a été restauré sur quatre niveaux, en préservant son authenticité. La particularité de ce patrimoine réside dans sa transmission de mère en fille depuis quatre générations. Face à la ruine qui menaçait la bâtisse, la dernière propriétaire l'a remise en l'état et la loue durant les vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.