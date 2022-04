Renault Douai à l’arrêt, faute de composants

C'est une pénurie qui gêne l'ensemble des constructeurs automobiles. Renault Douai n'échappe pas à la règle. Les 2 300 salariés vont être placés au chômage partiel pendant douze jours. Mais la direction assure qu'il n'y aura aucun impact sur les premières livraisons de véhicules électriques, prévues en mai prochain. Ce sont des composants électriques, des semi-conducteurs fabriqués en Chine, qui sont essentiels dans le début de la fabrication des voitures. Si cette fermeture n'est pas la première, du côté des syndicats, on espère que cette crise liée au Covid touche à sa fin. "C'est vrai qu'arrêter une usine, ça a des conséquences économiques, et même pour les sous-traitants. Donc, on espère d'avoir les pièces au fur et à mesure", affirme Franck Sévin, secrétaire adjoint Sud de Renault Douai. Mais à Douai, lorsque Renault s'enrhume, c'est toute la ville qui devient fébrile. Avec les sous-traitants, l'usine fait travailler des milliers de personnes. C'est surtout l'hôtellerie-restauration qui s'inquiète pour la suite. Ici, Renault, ce sont plus de 10% de la clientèle de l'hôtel. L'arrêt de cette usine, pôle d'excellence de l'électrique dans l'Hexagone, va durer jusqu'au 25 avril prochain. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier