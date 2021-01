Renault va relancer la 4L et la R5 en version électrique

On croyait que la Renault 5 de notre enfance, de nos parents, et même de nos grands-parents avait disparu pour toujours. Pourtant, avec elle, la 4L pourrait aussi renaître. Faire du neuf avec du vieux fait réveiller des souvenirs chez certains. Ce sont des modèles de voitures qui parlent à tout le monde, même aux plus jeunes. Depuis plus 20 ans, des étudiants participent chaque année à un rallye au Maroc, uniquement en 4L. Cela fait des années que Renault souhaite ressusciter la R5. En 2013, elle servait déjà d'inspiration à la nouvelle Twingo. "C'était presque une histoire d'amour pour beaucoup de Français", affirme Laurens Van Den Acker, directeur du style chez Renault. "Ça peut déclencher un achat", selon Agnès Lasbarrères, journaliste chez Auto Plus. On appelle ça le "Néo Rétro", très à la mode chez les constructeurs automobiles. Pour l'instant, Renault ne confirme rien. Une annonce pourrait avoir lieu dans deux jours, mais la rumeur s'est déjà propagée. De nouvelles modèles électriques, ça s'est sûr. Quant à leurs noms, 4L ou R5, c'est le suspense.