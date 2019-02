Rencontre avec Alain Dupasquier, menuisier ébéniste en Haute-Vienne

Créer des meubles uniques et sur-mesure dans le respect du rythme de la nature, c'est le pari relevé par Alain Dupasquier dans son atelier au cœur de la campagne limousine. Le châtaignier, sa matière première favorite, est minutieusement étudié avant d'être taillé. Ce bois noble est découpé uniquement entre les mois d'octobre et mars. La renommée des meubles en châtaignier de ce menuisier ébéniste dépasse largement les frontières du Limousin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.