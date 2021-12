Rencontre avec Alain Chamfort, le "dandy symphonique"

Soixante musiciens de l’Opéra de Montpellier accompagnent ici Alain Chamfort. Avec lui, une armée de violons. Une silhouette de jeune homme pour ce chanteur-compositeur qui fête 55 ans de carrière. Amoureux de Paris, il a réenregistré ses plus belles chansons avec un orchestre symphonique et a sorti au début du mois un nouvel album : "Symphonique Dandy". Le musicien donnera des concerts dès le mois de mars. "Ça remagnifie la composition, essentiellement. Et alors, peut-être qu’on écoute ainsi les chansons autrement", confie-t-il. Plus créateur que showbiz, l’homme reste introverti. C’est l’une des raisons qui fait que l’artiste n’est pas considéré aujourd’hui à sa juste valeur. "J’ai une nature plutôt en retrait. Je sais que ce n’est pas un trait de caractère qui vous pousse à vous faire reconnaître et à prendre des positions de leader dans la vie", explique-t-il. Pour l’heure, voici une comparaison de "La fièvre dans le sang", version années 80 et version symphonique. À vous de faire votre choix. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez