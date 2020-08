Rencontre avec Babacar, dans les pas de France Gall au Sénégal

Notre voyage dans les pas de France Gall débute à l'ouest du Sénégal. C'est là-bas, en 1986, que la chanteuse croise le chemin d'un petit garçon nommé Babacar. Il s'agit du petit-fils d'une gérante de restaurant où elle s'était arrêtée pour déjeuner lors d'une mission humanitaire. La star française a craqué pour le nourrisson et est restée en contact avec sa mère pendant plusieurs années. Les habitants se souviennent d'une amie discrète et lui rendent hommage depuis son décès en 2018.