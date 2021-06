Rencontre avec des amoureux des grands singes dans la Loire

Jeune marié, Pierre Thivillon était arboriste, mais rêvait d'animaux. Presque du jour au lendemain, il décide de monter un zoo. "On a débarqué le 2 novembre 1971 avec des pelles et des pioches. À l'époque, nous avons fait les premiers bâtiments comme la fauverie. Nous n'étions que trois au parc et ça a démarré comme ça", raconte-t-il. Pendant près d'un demi-siècle, rien d'autre ne va compter. "Je suis déconnecté. Il m'arrive de rester six mois sans quitter le parc, même pour faire une course", rajoute-t-il. Pierre et son épouse sont très occupés. Eux, qui ne voulaient pas d'enfant, tombent sous le charme d'un petit gorille femelle. Pendant 18 ans, elle a passé toutes ses nuits dans leur chambre. Elle a maintenant 21 ans et son avenir préoccupe beaucoup Pierre. À côté du zoo, Pierre a créé l'association Tonga. Un refuge provisoire pour les animaux sauvages abandonnés ou saisis. Lorsqu'il n'aura plus la force de diriger son parc, son équipe de fidèles prendra le relais.