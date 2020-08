Rencontre avec Jean-Bernard Buisson, un des derniers pêcheurs professionnels du Rhône

La pêche est le gagne-pain, mais surtout le terrain de jeu de Jean-Bernard Buisson. Dès son plus jeune âge, il a mordu à l'hameçon au point d'en faire son métier. Personne ne connaît le fleuve Rhône mieux que lui. Avec son épouse, Marie-Jeanne, il tient une table d'hôtes où le couple propose une cuisine du terroir. C'est dans une maison de famille, avec vue sur le Rhône, qu'ils accueillent une clientèle habituée.