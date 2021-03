Rencontre avec la comédienne Cécile Bois, qui joue dans la série "Gloria" sur TF1

Entre Cancale et Saint-Malo, Gloria, avocate, vit une vie de famille normale jusqu’au jour où son mari disparaît. Le suspens va s’installer. Elle va le rechercher et tomber sur la vérité, ne sachant pas qu’elle vivait dans le mensonge. L’héroïne nous fait quelques confidences. "Ce projet, quand j’ai commencé à le lire, je n’arrivais pas à terminer l’histoire. Normalement, on devine toujours qui est suspect, qui est le méchant, le gentil, etc. C’est rare quand je suis perdue comme ça dans une histoire, et donc, ça m’a plu", nous confie-t-elle. Joey Starr, Barbara Schulz, Michaël Cohen... un beau casting autour de Cécile Bois. Par ailleurs, le tournage était difficile, l’actrice ayant contracté le Covid-19. "J’ai eu beaucoup de chance d’être aussi bien entourée avec tous ces merveilleux comédiens", conclut l’actrice, qui affirme que tout le monde s'est remis en question au sein de l'équipe de tournage.