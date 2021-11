Rencontre avec la guette de la cathédrale de Lausanne

Sur les bords du lac Léman ou du haut de la cathédrale de Lausanne, les montres suisses se sont arrêtées. Chaque nuit, dans l'édifice vieux de 800 ans, on vient remonter le temps. Faire le guet et scander les heures comme un coucou suisse aux quatre coins cardinaux du beffroi. À Lausanne, depuis que la tradition existe, elle n'a pas varié d'une seconde. Pour la première fois depuis le XVème siècle, le guet est désormais une guette. Cinq nuits par mois, Cassandre, 27 ans, allume la lanterne et revêt le chapeau. Et à 22 heures sonnantes, elle crie à heure fixe jusqu'à deux heures du matin, comme sa mission l'impose. Le reste du temps dans la loge du guet, éclairée à la bougie, les heures défilent. Devenir guette, c'était son rêve. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize