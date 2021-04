Rencontre avec le chanteur Tayc

En un seul album, Tayc est devenu avec "Le temps" numéro un des radios et des plateformes Internet. Les jeunes connaissent les paroles par cœur. Certains fans disent même que la mélodie apporte quelque chose de nouveau. Le chanteur a également fait forte impression lors des NRJ Music Awards avec ses chorégraphies au millimètre. Pour en parler, il nous a reçus chez lui, en famille, avec sa mère et sa sœur. Il nous a confié à quel point c'est beau de voir 20 ou 25 personnes danser sur la même choré. "Ce n'est pas commun", a-t-il ajouté. Avec ses millions de vues sur Internet pour chacun de ses clips, Julien alias Tayc connaît enfin le succès qu'il n'espérait plus. Après avoir abandonné ses études et traversé des années de franche galère. Aujourd'hui, Tayc est acteur, et même rôle principal dans une série télé diffusée en décembre prochain. Une ascension fulgurante qui a rassuré sa maman. "Il sera toujours mon petit garçon, mais voir son parcours m'a émerveillée", a-t-elle lancé. Et le petit garçon d’origine camerounaise, devenu phénomène musical, devrait, si tout va bien, se produire en concert sur les planches du Zenith en décembre 2021.