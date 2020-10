Rencontre avec les pêcheurs de l'estuaire de la Gironde

À Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime), une trentaine de familles vivent encore de la pêche. Né dans la commune, Sébastien Lys a commencé la pêche à dix ans. Sur l'estuaire de la Gironde, qui ne fait que dix kilomètres de large, plusieurs mulets blancs passent à travers son filet, mais seules les plus belles pièces finissent au fond du bateau. Dans sa cabane, un ancien pêcheur garde sentimentalement des objets anciens alors qu'il a pratiqué la pêche la plus artisanale qui soit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.