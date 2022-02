Rencontre avec l’un des derniers vinaigriers du pays

En découvrant l'atelier de Jean-Philippe et sa centaine de barriques, nous pourrions nous croire chez un viticulteur. Mais l'odeur aigre ne laisse aucun doute, nous sommes bien dans une vinaigrerie. Ici, la majorité des vinaigres ne contiennent pas de vin, mais des pommes. Elle est l'unique ingrédient de la recette. Mais fabriquer du vinaigre est plus complexe qu'il n'y parait. Seul secret dévoilé : les pommes doivent fermenter trois ans minimum. Après quelques mois en fût, le goût se fait déjà sentir. Comme le vin, le vinaigre s'affine et se bonifie avec le temps. Il y a quelques années, Jean-Philippe, ancien cadre, se découvre une passion pour ce produit. Il décide de changer de vie en 2020 et devient vinaigrier sans rien connaitre au métier. Il est aujourd'hui l'un des six derniers artisans vinaigriers français. Pour trouver des ingrédients locaux, il sillonne le Pays basque à bord de sa camionnette. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet