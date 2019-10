Rencontre avec Mattéo Lebosquain, champion du monde de la tripe

Mattéo Lebosquain a eu son CAP il y a seulement un an. Mais le jeune boucher de 19 ans a déjà remporté la Tripière d'or dès sa première participation. Pourtant, certains courent derrière ce prestigieux trophée depuis des années. Mattéo était l'apprenti de Christophe Hue pendant deux ans. En tant qu'ancien lauréat du même concours, ce dernier est très heureux de voir son poulain sur le podium. Comment préparer de bonnes tripes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.