Rencontre avec une éleveuse de vaches salers en Auvergne

À 1 500 mètres d’altitude, sous le soleil, la nature balayée par le vent semble comme infinie. Voici les conditions de travail de Sophie Antignac, éleveuse de vaches salers. Une partie de son troupeau vient d’être réunie devant le buron familial. Taureaux, vaches, veaux… tous sont prêts à redescendre passer la fin de la saison au chaud, dans la vallée. À 39 ans, Sophie est une femme de caractère et de conviction, attachée farouchement à ses racines auvergnates. Ici, c’est elle qui commande. Elle vit au rythme des saisons, qu’importent les conditions météo. La dynamique trentenaire ne demande rien d’autre que d’être au plus près de ses animaux. "J’aime cette région. J’aime mon métier. J’adore ce que je fais et j’en suis fière", affirme-t-elle. Une fois les vaches arrivées à destination, elle repart en direction de la maison familiale, dans le village du Falgoux. Fille d’exploitants forestiers, la jeune femme a choisi d’apprendre le métier d’éleveuse sur le tard, à 32 ans. Avant cela, elle a travaillé durant huit ans, à son compte, dans un tout autre domaine : elle conduisait des camions poids lourds. Mais l’appel de la nature et des animaux était trop fort.