Rencontre avec Vianney à l'occasion de la sortie de son nouvel album "N'attendons pas"

Pour réaliser "N'attendons pas", Vianney s'est enfermé, presque tous les jours, dans son studio d'enregistrement entre février et septembre. Durant cette période, la concentration était de mise et le confinement de l'époque l'a mis dans cette condition psychologique. Avec cet album, l'artiste de 29 ans touche à tout : chante, compose, joue et dirige même les musiciens. Il aura quand même fallu attendre quatre ans pour découvrir ce nouvel album. Vianney, lui, espère maintenant le jouer devant son public. "On a des Zénith de prévu, et on les fera si on peut. Si on ne peut pas, on les chantera quand même. J'irai dans la rue chanter, je m'en fous", a-t-il précisé.