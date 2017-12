Rencontre avec Bernadette, la collectionneuse de barbies

A Séméac, dans les Hautes-Pyrénées, Bernadette nous montre sa collections de barbies. Replongée dans son enfance, elle les achète souvent lors des vide-greniers et les habille avec de belles tenues qu'elle a confectionné. Cette retraitée passionnée d'histoire prend même le temps de se documenter pour créer des vêtements aux reines, aux princesses et aux marquises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.