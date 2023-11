Rencontres de Saint-Denis : quel bilan pour Emmanuel Macron ?

Presque dix heures à huis clos et à la sortie, une annonce... ou plutôt une non-annonce. Abandonnée, l’hypothèse envisagée par le président d’un référendum sur l’immigration, faute de consensus entre les participants. "Ça ne sert à rien de mettre dans le tuyau parlementaire des textes qui n’ont aucune chance de prospérer politiquement", explique Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance. Contrairement au premier épisode, en août, autour de la table et du président cette fois-ci, plusieurs chaises vides. Les Socialistes et les Insoumis ont décidé de boycotter, tout comme les Républicains, pourtant partisans d’un référendum sur l’immigration, avec le Rassemblement national. "J’ai été aujourd’hui, à Saint-Denis, le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l’immigration", déplore Jordan Bardella, président du RN. À défaut d’un référendum, le président de la République a annoncé vendredi qu’un texte pour inscrire l’avortement dans la Constitution sera présenté mi-décembre, avec l’objectif de réunir le Parlement en congrès au mois de mars pour le faire adopter. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Bougriou