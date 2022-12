Rendre les trottoirs aux piétons !

À écouter les Niçois ce lundi matin, la cohabitation sur les trottoirs entre piétons, trottinettes électriques et vélos est loin d'être facile. "Ce n'est pas du tout légiféré" ; "Il faut avoir le réflexe de s'écarter, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident à tout moment" ; "On risque de se faire renverser", témoignent quelques piétons. Entre les trottinettes électriques, les étals des commerçants et terrasses des restaurants, il faut parfois slalomer sur les trottoirs. Beaucoup de piétons ne se sentent plus en sécurité. La circulation en trottinettes électriques est pourtant interdite sur les trottoirs. Mais l'amande de 135 euros ne semble pas toujours dissuasive. Alors faut-il faire évoluer la loi, comme le recommande le Conseil National de la Sécurité Routière ? À Nice, la mairie répond oui, car en l'état, elle est difficilement applicable. Depuis le début de l'année dans l'Hexagone, 57 piétons ont été tués dans un accident où était impliquée une trottinette électrique. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard