René Joubert, jardinier de 93 ans, plante déjà ses légumes d'hiver

En ce mois d'octobre 2018, à l'Union, en Haute-Garonne, le soleil et la chaleur sont encore bien présents. Malgré ce temps estival, pour René Joubert, il est déjà temps de planter les légumes d'hiver. Pour ce faire, ce jardinier de 93 ans prend soin de bien ranger ses semis en ligne. Né d'une famille de paysans, René Joubert a toujours cultivé sa passion pour le jardin. Il y passe plusieurs heures tous les jours et en toutes saisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.