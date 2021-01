Renforcement des contrôles aux frontières : comment ça se passe à Roissy ?

À l'arrivée, rien n'a véritablement changé ce lundi. Dans les couloirs de Roissy - Charles de Gaulle, il n'y a pas d'informations ou de rappels autour des sept jours d'isolement. Certains voyageurs ne sont d'ailleurs pas au courant de cette nouvelle règle. Parallèlement, ceux qui sont au courant ne sont pas forcément plus avancés. L'isolement ne concerne que les voyageurs arrivant de l'extérieur de l'Union européenne. Néanmoins, une passagère en provenance des États-Unis échappe à la règle en faisant une escale en Irlande. Elle n'aurait eu qu'à remplir des formulaires avant de monter et une fois à bord de l'avion. Un deuxième test PCR en plus de celui réalisé avant le voyage est aussi obligatoire à l'issue des sept jours d'isolement. Mais pour l'heure, le gouvernement ne prévoit pas de contrôler si les voyageurs respectent ces obligations. Certains voient mal comment celui-ci pourrait y arriver. En tout cas, malgré l'absence de contrôles et d'amendes, presque tous les voyageurs, français ou non, qui ont quitté l'aéroport, ont assuré qu'ils allaient se plier aux nouvelles règles.