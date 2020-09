Renforcement des mesures de restriction : les seniors sont-ils rassurés à Montpellier ?

L'alerte a été renforcée à Montpellier, classée désormais en zone rouge. Inquiets de la circulation accrue du virus dans la ville, certains seniors se préparent à toutes les éventualités, notamment à un confinement général. Ils sont favorables à toutes les mesures prises. A Montpellier, les fêtes étudiantes seront interdites et les Ehpad devront restreindre ou mieux encadrer les visites. Les commerçants, quant à eux, redoutent que les clients âgés et à risque désertent leurs étals. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.