Renforcement des mesures sanitaires : comment s’organisent familles et écoles ?

Jeudi, l'exécutif a annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Concernant les écoles, les tests pourront désormais être effectués sur les élèves en plus des enseignants. L'objectif du gouvernement étant de pratiquer 300 000 tests par semaine, du primaire au lycée. Une mesure plutôt bien acceptée par les parents des écoliers. Certains suggèrent quand même un accompagnement sur le déroulé du dépistage et l'intérêt de le faire. Quant au couvre-feu à 18 heures, il ne semble pas poser un problème pour l'organisation des familles. Avec la dérogation mise en place par l'Etat, les dépassements d'horaire sont acceptés. Mais celui-ci serre aussi la vis à la cantine. Si depuis la rentrée de septembre, les élèves déjeunent à la même heure et à la même place, chaque classe va devoir déjeuner à tour de rôle. Cette réorganisation va donc demander un surplus de budget pour renforcer l'équipe. Pour Saint-Joseph La Salle à Troyes (Aube), par exemple, le surcoût des dépenses monte à 22 000 euros depuis le début de l'épidémie.