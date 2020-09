Renforcement des mesures sanitaires : qu'en pense-t-on à Saint-Etienne ?

Ce vendredi matin, c'est l'étonnement dans les rues de Saint-Etienne (Loire). Le nombre de patients en réanimation au CHU ayant doublé ces dernières semaines, la ville est passée en zone d'alerte renforcée. Avec cette décision vient son lot de mesures : annulation des grands événements ou encore fermeture des bars et des salles de sport à 22h. Une annonce fracassante, notamment pour les restaurateurs et propriétaires de bars, alors que leur activité était en train de repartir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.