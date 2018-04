La renoncule, une fleur de printemps

Colorées et délicates, les renoncules fleurissent pendant le printemps. Ces fleurs se referment la nuit et ne peuvent être cueillies qu'à la main le lendemain. Une fois coupées, elles peuvent se conserver plus de dix jours et demandent peu d'entretien. Sur le marché du Plan-de-la-Tour, le bouquet de renoncules est à trois euros. De quoi donner des idées aux romantiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.