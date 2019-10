Rénovation énergétique : de nouvelles règles sur les aides dès 2020

À l'approche de l'hiver, il est temps de penser à isoler sa maison. Par ailleurs, les règles vont changer à partir de janvier 2020 et 20% des foyers n'auront plus accès aux aides à la rénovation énergétique. C'est le cas d'Alain Le Gouaziou qui a précipité ses travaux d'isolation pour bénéficier du crédit d'impôt à 2 400 euros. C'est une mauvaise nouvelle pour les professionnels du bâtiment qui tablent sur une baisse de leur chiffre d'affaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.