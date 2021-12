Rénovation énergétique : tout est plus simple en Corrèze

Une pompe à chaleur dernière génération permettra bientôt aux propriétaires d'une maison de faire des économies d'énergie. Un équipement qui va s'ajouter à d'autres chantiers comme l'isolation des combles et pour lesquelles les aides de l'Etat sont plus importantes qu'en faisant des travaux par petits bouts. Cela fait 8 000 euros pour une facture de chauffage divisée par deux par rapport à l'ancienne chaudière au fioul. Une rénovation énergétique facilitée par le département de la Corrèze qui propose un formulaire unique sur son site internet. Une liste d'artisans locaux est également proposée par la collectivité. Autre avantage du dispositif : une prise en charge sans coût supplémentaire de chaque dossier par un opérateur agréé par l'Etat. Ici, les employés s'occupent des formalités administratives à la place des bénéficiaires. Avec trois scénarios possibles en fonction du gain d'énergie, 1 400 dossiers ont été déposés en deux mois. Un succès qui repose sur un accompagnement, mais aussi sur la prise en compte de chaque situation grâce à un audit énergétique. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre