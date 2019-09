Rentrée à l'École des mousses : les élèves s'adaptent aux nouvelles règles

Les futurs "marins" ont déjà fait leur rentrée. A l'École des mousses, à Brest, les adieux étaient déchirants, surtout pour les parents. Les 184 jeunes lycéens qui viennent d'intégrer l'établissement, quant à eux, vont devoir s'adapter à de nouvelles règles : confiscation temporaire des téléphones, nouvelle coupe de cheveux, nouvelles tenues, etc. Par ailleurs, ces derniers vont suivre une formation militaire de dix mois au sein de l'École des mousses. Et avant de démarrer une longue carrière dans la Marine nationale, 80% d'entre eux vont y rester à l'issue de celle-ci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.