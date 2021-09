Rentrée agricole : le salon de l’élevage ouvre ses portes

Elles ont enfin retrouvé les parcs d'expositions de Rennes. Ces vaches sont les reines du SPACE, le grand Salon international de l'élevage organisé ici chaque année. Parmi elles, Orchidée est en pleine séance de coiffure avant le concours. Son propriétaire est confiant et surtout très heureux de retrouver l'ambiance si particulière du salon. "La convivialité, les copains, la foule... Vous savez, à la ferme on est isolé, à un moment donné on en a marre", explique Étienne Aubert, éleveur de vaches dans le Calvados. L'année dernière, le salon n'avait pas pu se tenir à cause du Covid. Alors malgré les contraintes sanitaires, cette édition a des airs de retrouvailles familiales. "C'est une grande joie partagée par les équipes et aussi par tout le monde de l'élevage qui se retrouve ici", témoigne Anne-Marie Quéméner, commissaire générale. Le salon permet aussi aux éleveurs de se rencontrer et d'échanger entre eux sur les problématiques actuelles, comme les prix des matières premières. Des difficultés qui n'effraient pas les jeunes, bien décidés à prendre la relève et à défendre leur secteur.