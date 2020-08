Rentrée des classes : comment remettre les enfants dans le rythme ?

Après six mois de liberté, la rentrée s'annonce difficile, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Il faudra dès maintenant retrouver les bonnes habitudes et le rythme d'avant. Si pour certains, cette semaine de transition est difficile, pour d'autres, la rentrée se fait attendre. Les plus petits sont effectivement impatients de rejoindre les bancs de l'école. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.