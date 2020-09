Rentrée : incertitudes sur les modes de garde des enfants

Trouver une garde pour les enfants est l'un des casse-têtes de la rentrée. Alors que les nounous se font plus rares, ce sont principalement les parents qui attendent à la sortie des écoles. Avec le confinement et le télétravail, leur emploi du temps est un peu chamboulé. Toujours dans le flou, ils se débrouillent et s'organisent au jour le jour. Il est à noter que chercher un enfant à l'école et le garder à la maison coûte en moyenne neuf euros de l'heure.