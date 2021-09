Rentrée : la couverture des livres, une corvée pour beaucoup de parents

Français, mathématiques, histoire, sciences, à chaque rentrée son lot de manuels à couvrir. Dans la famille Castel, c'est papa qui dirige les opérations. C'est la corvée du dimanche, et cette fois, pas moyen d'y échapper. "D'habitude il y a les grands-mères qui viennent filmer les livres, tous ces trucs-là si on peut s'en passer on s'en passe", affirme le papa. Diégo entre en sixième, et c'est la première fois qu'il a des manuels à protéger. Après quelques ratés, on finit par prendre le coup de main. Dans la famille Benzaouche, couvrir les manuels, c'est devenu un plaisir. "On a le temps de discuter de notre journée et de notre semaine", se réjouit l'une des filles. Tout le monde s'applique, et y va de sa plus belle écriture. De quoi garder un bon souvenir de la rentrée. "Je sais que j'ai toujours adoré les moments de la rentrée et les fournitures, donc je fais perdurer avec mes enfants", explique la maman. Désormais, avec de beaux manuels bien couverts, pas d'excuse pour ne pas avoir de bonnes notes cette année.