Rentrée : les sujets qui inquiètent les Français

Sur le plan social, la rentrée est perçue de différentes manières. À Villers-Bocage, la situation de l'emploi et ses conséquences sur la vie quotidienne sont les principales préoccupations des habitants. De l'emploi à la retraite, les inquiétudes ne retombent pas. En effet, nombreux sont ceux qui craignent les réformes à venir. Concernant le pouvoir d'achat, le ressenti des Français ne s'est pas réellement amélioré. Après les vacances d'été, l'essentiel est également de reprendre le rythme pour la rentrée.