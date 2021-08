Rentrée : l’heure des bonnes résolutions

Mieux manger, perdre les quelques kilos pris pendant les vacances… Et si pour la rentrée, on se remettait au sport ? C’est la résolution numéro un pour ce père de famille. Au programme : course à pied, vélo et musculation. Après avoir pu observer le progrès des enfants pendant les vacances, la résolution numéro deux : passer plus de temps en famille. À trois jours de la rentrée des classes, Éliana, neuf ans, arrive en CM2 avec un objectif : progresser en mathématiques. Par ailleurs, pas de rentrée cette année pour ce tout nouveau retraité. Alors il échafaude déjà son futur programme : "traverser les États-Unis à moto et aller au Cap Nord, le point le plus septentrional d’Europe". Pendant que certains espèrent avoir le courage de prendre de bonnes décisions, d’autres projettent de pêcher plus de poissons. Ces chanceux encore en vacances, eux, comptent bien faire le plein de soleil. Finalement, la meilleure résolution, ce ne serait pas de prévoir les prochaines vacances ?