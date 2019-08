Rentrée scolaire 2019-2020 : quelles sont les nouveautés ?

Pour la rentrée 2019-2020, quelques mesures ont été prises pour les écoliers de la maternelle jusqu'aux élèves du lycée. Pour les plus petits, l'instruction est désormais obligatoire dès l'âge de trois ans. Cette mesure concerne 26 000 enfants y compris ceux en Outre-mer. Pour les écoles en éducation prioritaire, le nombre d'élèves en CP et en CE1 est limité à douze au maximum. L'autre nouveauté s'adresse aux élèves de la classe de première. Ils vont inaugurer le nouveau bac en 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.