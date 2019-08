Rentrée scolaire 2019 : les établissements tourangeaux fin prêts

Si du côté des écoliers et collégiens, la rentrée scolaire n'est pas encore là, les chefs et tout le personnel des établissements, eux, s'activent pour les accueillir. Dans cette optique, plusieurs points doivent être supervisés. On compte parmi cela la tenue des salles de classe, les manuels, le règlement intérieur et surtout les emplois du temps des enseignants et des élèves. En ce qui concerne le collège Maintenon-La Providence, à Tours, tout est fin prêt pour cette rentrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.