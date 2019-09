Rentrée scolaire : à la découverte d'un premier jour de classe en 1967

Tous les enfants retrouvent le chemin de l'école en cette période de rentrée scolaire. À cette occasion, nos équipes se sont plongées dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) pour découvrir à quoi ressemblaient les premiers jours de classe en 1967. Pour certains, ce moment est un déchirement, pour d'autres, c'est un beau jour. Mais indéniablement, l'heure de la récréation est le moment le plus attendu. L'occasion pour tous de se faire des amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.