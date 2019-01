Rentrée scolaire : les bonnes habitudes à adopter pour éviter une reprise difficile

Durant les vacances, les enfants ont tendance à prendre de mauvaises habitudes. A quelques jours de la rentrée, mieux vaut les préparer à la reprise des classes. Pour cela, il existe quelques astuces. On peut les aider à reprendre les bonnes habitudes en commençant par exemple par les devoirs et la révision. La régulation du rythme du sommeil est aussi un point important pour éviter une reprise d'école difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.