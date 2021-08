Rentrée scolaire : comment faire reprendre le rythme à ses enfants ?

À 19h, c'est l'heure du dîner. Les vacances se terminent et il faut reprendre le rythme scolaire. Le repas est pris à une heure fixe comme si c'était déjà la rentrée. Avant de dormir, les enfants peuvent jouer. Ce lundi soir, tout le monde doit être au lit à 20h30. Après avoir enfilé les pyjamas, direction la salle de bain. Depuis quelques jours, le rituel du coucher habituel a repris progressivement pour Zélie, 4 ans. Pour les plus grands, âgés de dix ans et douze ans, un temps de lecture s'impose avant de dormir. À 21h, c'est l'extinction des feux. Demain, il n'y aura pas de grasse matinée. Pour le médecin généraliste Jacques Battistoni, la reprise du rythme scolaire avant la rentrée est nécessaire pour les enfants. "L'organisme des enfants a besoin de temps pour se réhabituer, pour retrouver des horaires de sommeil. C'est quelque chose de physiologique", a-t-il expliqué. Désormais, le film du soir c'est sans les enfants.