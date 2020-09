Rentrée scolaire : élèves et enseignants prennent de nouvelles marques

La rentrée scolaire 2020 a été quelque peu particulière. Avec les mesures sanitaires, élèves, parents et enseignants vont devoir se faire aux nouvelles habitudes, notamment le port du masque. Une règle peu pratique aussi bien pour les élèves que pour les professeurs. En classe comme dans la cour de récré, en cours d'anglais comme au sport, le masque sera obligatoire. Les professeurs devront donc patienter pour découvrir le visage de leurs élèves. La photo de classe, elle aussi, attendra.